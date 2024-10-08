Şanlıurfa'da Trafik Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Trajik Bir Kaza

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir hafif ticari aracın çarpması sonucu bir yaya hayatını kaybetti. Kazada, Kemal S. idaresindeki 63 ADD 691 plakalı hafif ticari araç, Yenişehir Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Kafur Kaplan (45) isimli yayaya çarptı.

Ağır Yaralanma ve Hastane Süreci

Kazanın ardından Kaplan, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, yapılan müdahalelere rağmen Kaplan kurtarılamadı.

Sürücü Gözaltında

Olay sonrası, hafif ticari aracın sürücüsü Kemal S. gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya, hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya, hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya, hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.