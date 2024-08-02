Şanlıurfa'da Trajik Kaza: 5 Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'daki Acı Kazada 5 Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 5 çocuğun hayatını kaybetmesi ve 3 kişinin yaralanmasının ardından, kazaya karışanların aynı aileden olduğu belirlendi.

Kaza Detayları

Akçakale kara yolu üzerindeki Eyyübiye Millet Bahçesi yakınlarında akşam saatlerinde, kontrolden çıkan bir araç kaldırımdaki yayalara çarptı ve ardından park halindeki iki araca daha çarptı. Bu elim kaza sonucunda 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı.

Hayatını Kaybeden Çocuklar

Ölen çocuklar arasında Gülbahar (9), Leyla (5) ve Muhammed (8) kardeşler ile kuzenleri Rukiye (9) ve Serhat (7) İsi yer alıyor. Cenazeleri, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aile Bireylerinin Durumu

Kazada yaralanan baba Mehmet ve anne Zeynep (31) ile birlikte 12 yaşındaki Abdulselam İsi'nin tedavileri devam ediyor. Özellikle yoğun bakımda bulunan baba Mehmet İsi’nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Sürücü Aranıyor

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için kent genelinde geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı.

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.