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Şanlıurfa'da Trajik Kaza: 5 Çocuk Yan Yana Defnedildi

Şanlıurfa'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 5 çocuk, aileleri tarafından yan yana toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 12:35
Şanlıurfa'da Trajik Kaza: 5 Çocuk Yan Yana Defnedildi

Şanlıurfa'da Acı Kaza

Şanlıurfa'da meydana gelen trajik bir kazada, kontrolden çıkan bir aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu aynı aileden 5 çocuk hayatını kaybetti. Olay, herkesin yüreğini burkan bir şekilde gelişti.

Cenaze Töreni ve Defin

Kaza sonucunda hayatını kaybeden 5 çocuğun cenazesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morgundan alınarak, Siverek ilçesine bağlı Söylemez Mahallesi Asiçayır Sokağı'ndaki mezarlıkta defnedilmek üzere getirildi.

Burada düzenlenen cenaze töreninde, Gülbahar (9), Leyla (5), Muhammed (8) kardeşler ile kuzenleri Rukiye (9) ve Serhat İsi (7) yan yana toprağa verildiler. Törene aile yakınları ve Siverek Kaymakamı Musa Aydemir ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Dedenin Duygusal Açıklamaları

Hayatını kaybeden çocukların dedesi Salih İsi, küçük torunlarını kaybetmenin onları derinden üzdüğünü belirterek, kendilerine destek olanlara teşekkür etti. Torunlarının, babalarıyla park ziyareti yapmak için evden çıktıklarını hatırlatan dede İsi, "Yeni parka gitmişlerdi. Babaları araçtan eşyaları indirirken gelen araç, hem araca hem de çocuklara çarpıyor." şeklinde konuştu.

Kaza Detayları

Olay, Akçakale kara yolu üzerindeki Eyyübiye Millet Bahçesi yakınlarında meydana geldi. Kontrolden çıkan 34 GB 7089 plakalı otomobilin, kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu Gülbahar, Leyla ve Muhammed İsi kardeşler, kuzenleri Rukiye ve Serhat İsi hayatını kaybetti. Rukiye ve Serhat İsi'nin anne-babalarıyla bir kardeşleri de yaralandı.

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu hayatını kaybeden aynı...

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 5 çocuk yan yana defnedildi. Siverek ilçesindeki Söylemez Mahallesi Asiçayır Sokağı'na getirilen cenazeler, buradaki mezarlıkta kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu hayatını kaybeden aynı...

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 5 çocuk yan yana defnedildi. Siverek ilçesindeki Söylemez Mahallesi Asiçayır Sokağı'na getirilen cenazeler, buradaki mezarlıkta kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu hayatını kaybeden aynı...

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 5 çocuk yan yana defnedildi. Siverek ilçesindeki Söylemez Mahallesi Asiçayır Sokağı'na getirilen cenazeler, buradaki mezarlıkta kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu hayatını kaybeden aynı...

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 5 çocuk yan yana defnedildi. Siverek ilçesindeki Söylemez Mahallesi Asiçayır Sokağı'na getirilen cenazeler, buradaki mezarlıkta kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu hayatını kaybeden aynı...

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 5 çocuk yan yana defnedildi. Siverek ilçesindeki Söylemez Mahallesi Asiçayır Sokağı'na getirilen cenazeler, buradaki mezarlıkta kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu hayatını kaybeden aynı...

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 5 çocuk yan yana defnedildi. Siverek ilçesindeki Söylemez Mahallesi Asiçayır Sokağı'na getirilen cenazeler, buradaki mezarlıkta kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu hayatını kaybeden aynı...

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 5 çocuk yan yana defnedildi. Siverek ilçesindeki Söylemez Mahallesi Asiçayır Sokağı'na getirilen cenazeler, buradaki mezarlıkta kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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