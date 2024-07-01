Şanlıurfa'da trajik olay: 13 yaşındaki çocuk sulama kanalında hayatını kaybetti!

Haliliye ilçesinin kırsal Anaz Mahallesi yakınlarında meydana gelen olay, akşam saatlerinde yaşandı. Serinlemek amacıyla sulama kanalına giren İbrahim Alpak, akıntının etkisiyle kısa sürede gözden kayboldu.



Durumun fark edilmesi üzerine hemen yetkililere haber verildi. Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ve dalgıç polisler sevk edildi. Yoğun arama kurtarma çalışmaları sonucunda, çocuğun cansız bedeni suya girdiği yerden yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulundu.



Sudan çıkarılan İbrahim Alpak'ın cenazesi, gerekli incelemeler için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

