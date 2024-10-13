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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonları: 20 Gözaltı

Şanlıurfa'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 19:22
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonları: 20 Gözaltı

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonları

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. Kentteki narkotik suçlarla mücadele çalışmalarının önemli bir parçası olan bu operasyonlar, halk sağlığı açısından kritik bir öneme sahip.

Vali Hasan Şıldak'ın Açıklamaları

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, uyuşturucu kullanımını ve ticaretini önlemek için sürdürülen etkili mücadele yöntemlerinin devam ettiğini vurguladı. Vali, "Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla sürecek," diyerek bu konuda kararlılık mesajı verdi.

Ele Geçirilen Maddeler

Operasyonlar sırasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplam 4 kilo 260 gram sentetik uyuşturucu, 46 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız bir tabanca ve ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Gözaltına alınan 20 kişi, "uyuşturucu ticareti" yapmakla suçlanıyor. Şıldak, tüm bu çabaların, toplumun güvenliği ve sağlığı için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla...

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 10 farklı operasyonda, 4 kilo 260 gram sentetik uyuşturucu, 46 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla...

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 10 farklı operasyonda, 4 kilo 260 gram sentetik uyuşturucu, 46 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla...

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 10 farklı operasyonda, 4 kilo 260 gram sentetik uyuşturucu, 46 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildi.

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