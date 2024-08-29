Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Şüpheli Gözaltında

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonları

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda toplamda 5 şüpheli gözaltına alındı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesinin kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Operasyon Detayları

Operasyonlarda, ekipler 29 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu madde ve 3 bin 869 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Elde edilen bu maddelerle birlikte yakalanan 5 şüphelinin, emniyet müdürlüğünde işlemleri devam ediyor.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin daha da etkin bir şekilde sürdürüleceğini vurgulayarak, bu tür faaliyetlerin toplum sağlığına ciddi tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Şanlıurfa'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 29 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ve 3 bin 869 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şanlıurfa'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 29 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ve 3 bin 869 uyuşturucu hap ele geçirildi.