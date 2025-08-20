DOLAR
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı; 156 gram esrar, 139 kök Hint keneviri ve 2 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 14:28
İl Jandarma Komutanlığı'ndan çok ilçeli operasyon

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Karaköprü, Birecik, Halfeti ve Suruç ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyona, ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 156 gram esrar, 139 kök Hint keneviri ve 2 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik köpeğinin de yer aldığı operasyonda 156 gram esrar, 139 kök Hint keneviri ve 2 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

