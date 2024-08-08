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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 22:34
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 22:34
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Operasyon, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldü.

Operasyon Detayları

Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyonda 13 kilogram uyuşturucu madde, 192 gram kimyasal madde, 1 hassas terazi ve 4 ruhsatsız silah ele geçirdi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak suçlamasıyla toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, 23 kişinin de uyuşturucu madde kullanmak suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra, hakimlik tarafından tutuklandı.

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