Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında, yakalanan üç şüpheliden ikisi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Miktarı

Bu operasyonda, 2 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonun ardından üç zanlı gözaltına alındı.

Adli Süreç Başladı

Gözaltında tutulan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada yapılan değerlendirme sonucu, iki zanlı tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.