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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7.100 hap ve 3.4 kg sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 2 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 12:49
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda, 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 7 bin 100 uyuşturucu hap ve 3 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Operasyon sırasında 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı....

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 7 bin 100 uyuşturucu hap ile 3 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı....

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 7 bin 100 uyuşturucu hap ile 3 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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