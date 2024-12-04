Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Olay, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonla gerçekleşti.

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonda toplamda 4 kilo 350 gram esrar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini duyurdu. Yürütülen çalışmaların uyuşturucu ticaretine karşı kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Şıldak, konunun takipçisi olduklarının altını çizdi.

Bu tür operasyonlar, Şanlıurfa genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında sıkça gerçekleştiriliyor ve güvenlik güçleri tarafından denetimlerin artırıldığı bildiriliyor.