DOLAR
34,75 -0,03%
EURO
36,53 0,07%
ALTIN
2.952,68 -0,04%
BITCOIN
3.334.720,14 -0,39%

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Siverek'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 4 kilo 350 gram esrar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 13:15
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Olay, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonla gerçekleşti.

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonda toplamda 4 kilo 350 gram esrar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini duyurdu. Yürütülen çalışmaların uyuşturucu ticaretine karşı kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Şıldak, konunun takipçisi olduklarının altını çizdi.

Bu tür operasyonlar, Şanlıurfa genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında sıkça gerçekleştiriliyor ve güvenlik güçleri tarafından denetimlerin artırıldığı bildiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Aralık'ta kiralara tavandan zam! Yüzde 60,45 zam onaylandı

Yapı Kredi’den promosyon hamlesi! Ocak ayı tutarı 70.000 TL’ye dayandı

6 Ay Süreyle Aylık 1000 TL doğalgaz desteği açıklandı! Başvurular Kasım’da başladı

Emekliye Yeniden Değerleme Oranı (Yüzde 43.93) zam gerekliliği açıklandı! En düşük emekli maaşı da artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop'ta Uluslararası Siyaset, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi Başladı
2
Türk Kızılay, 8 Aralık'ta Kırmızı Yelek Gönüllülük Ödüllerini Sahiplerini Buluyor
3
Çin ve Filipinler Arasında Güney Çin Denizi'nde Gerilim Yükseliyor
4
Giresun'da Elektrikli Araç Yangınına Battaniye Yöntemiyle Müdahale Tatbikatı
5
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan KKTC'ye Destek Vurgusu
6
Altun: Türkiye'nin Suriye'deki Amaçları Milli Güvenliği Sağlamak
7
BM'den Acil Ateşkes Çağrısı: Gazze'deki Filistinli Aileler Kötü Koşullarda Yaşıyor

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor

2025 Yılına Özel TEB'den 2.000 TL Yılbaşı İkramiyesi

Akbank’tan Emeklilere 17 Aralık Müjdesi: 15.000 TL'ye Ek 2.500 TL İmkan!

Emekliye Yeniden Değerleme Oranı (Yüzde 43.93) zam gerekliliği açıklandı! En düşük emekli maaşı da artıyor

Yapı Kredi’den promosyon hamlesi! Ocak ayı tutarı 70.000 TL’ye dayandı

Torba Yasa ile Emeklilik Hayallerine Yeni Adım! O Tarih Geliyor

Aracı olan 8 Aralık tarihine dikkat etsin! 2 bin lira ödemeyene büyük ceza var

PTT emekliye kapılarını araladı! Kefil ve şart ortadan kalktı: 100.000 TL’ye kadar ödenecek

İş Bankası'ndan Ocak Promosyonu: 65.000 TL Fırsatı!

Aralık'ta kiralara tavandan zam! Yüzde 60,45 zam onaylandı

6 Ay Süreyle Aylık 1000 TL doğalgaz desteği açıklandı! Başvurular Kasım’da başladı