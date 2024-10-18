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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı, 13.5 kg sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 16:47
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda toplamda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Vali'den Açıklama

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde iki ayrı operasyon düzenlediğini duyurdu.

Ele Geçirilen Uyuşturucu

Operasyonlar sonucunda, toplamda 13 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Vali Şıldak, yakalanan 4 şüphelinin adli süreçlerinin başlatıldığını belirtti.

Bu operasyon, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve yerel güvenlik güçlerinin kararlılıkla devam edeceği açıkladı.

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