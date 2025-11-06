Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon ve ele geçirilenler

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Eyyübiye ve Haliliye ilçelerinde yürüttükleri çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan aramalar ve incelemeler neticesinde Bin 215 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 19 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltılar

Ekipler tarafından yakalanan 4 şüpheli şahıs gözaltına alınarak işlemlerine başlandı.

ŞANLIURFA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU:4 GÖZALTI