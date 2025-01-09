Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2,5 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:29
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'da, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı. Valilikten gelen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 2 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Operasyonda, 2 kilo 450...

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Operasyonda, 2 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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