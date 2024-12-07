Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Vali Hasan Şıldak'tan Açıklama

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu satıcılarına karşı yapılan operasyonların devam edeceğini duyurdu. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 11 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirten Şıldak, yakalanan 4 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Uyuşturucu ile mücadelenin toplum sağlığı açısından önemine vurgu yapan Vali Şıldak, bu tür operasyonların süreceğini ifade etti.