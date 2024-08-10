Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Gözaltı

Şanlıurfa'da Uyuşturucu ile Mücadele Operasyonu

Şanlıurfa'nın Halfeti ve Suruç ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, toplamda 431 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın Başarılı Operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, narkotik suçlarla mücadelenin bir parçası olarak Suruç ve Halfeti ilçelerinde belirlenen adreslere baskın düzenledi. Bu sırada, Suruç ve Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de operasyonlara destek verdi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan operasyonda, 431 kök Hint keneviri yanı sıra, 1 adet tabanca, 1 adet tüfek ve 29 mermi de bulundu. Elde edilen bulgular, uyuşturucu ile mücadelenin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Gözaltına Alınan Şahısların Durumu

Gözaltına alınan şüphelilerin kimlikleri A.Ö, H.Ö, A.A, Z.Ç. ve B.Ç olarak açıklandı. Şu an için, bu şahısların sorguları devam etmekte olup, olayla ilgili daha fazla bilgi verilmesi bekleniyor.

Şanlıurfa'nın Halfeti ve Suruç ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 431 kök Hint keneviri ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ve Suruç ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 431 kök Hint keneviri ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ve Suruç ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 431 kök Hint keneviri ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.