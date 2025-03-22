Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Zanlı Yakalandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 13:23
Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Zanlı Yakalandı

Operasyonun Detayları

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyuruldu.

Jandarma Ekiplerinden Başarılı Operasyon

Vali Şıldak, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında Haliliye ilçesinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlediğini söyledi. Gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında, 7 tabanca, 3 av tüfeği, 240 mermi, 63 hap, 160 gram uyuşturucu, 2 hassas terazi ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Bu başarılı operasyon, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Şanlıurfa'da güvenliğin sağlanması ve yasadışı faaliyetlere karşı sıfır tolerans politikası ile devam eden çalışmaların, önümüzdeki günlerde de artarak sürmesi bekleniyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 5...

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 7 tabanca, 3 av tüfeği, 240 mermi, 63 hap, 160 gram uyuşturucu ile 2 hassas terazi ve 5 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 5...

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 7 tabanca, 3 av tüfeği, 240 mermi, 63 hap, 160 gram uyuşturucu ile 2 hassas terazi ve 5 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

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