Şanlıurfa'da Vinç Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'da Trajik Vinç Kazası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen vinç devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, bir diğeri ise ağır yaralandı. Olay, Karacadağ kara yolu'nun 10. kilometresinde meydana geldi.

Olayın Detayları

Güneş enerji sistemleri için beton direklerin yerleştirildiği alanda elektrik teli çeken Kadir Kılıç (24) ve Muhammet Durak (30), vincin üzerine çıktıkları sırada devrildi. Çalışma esnasında vincin devrilmesi sonucu Kılıç ve Durak yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Muhammet Durak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Kadir Kılıç'ın tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisi verildi.