Şanlıurfa'da Yakıt Tankeriyle Otomobil Çarpıştı, 4 Yaralı

Şanlıurfa'da Feci Kaza

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı. Olay sonucunda 4 kişi yaralandı.

Kaza Anı ve Yaralılar

Olay, Musa Akpınar yönetimindeki 07 YU 123 plakalı otomobilin, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 8. kilometresinde bir yakıt tankeri ile çarpışmasıyla gerçekleşti. Kazada, sürücü Musa Akpınar'ın yanı sıra yanındaki yolcular Meliha, Ebubekir ve Mustafa Akpınar da yaralandı.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.