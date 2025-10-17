Şanlıurfa'da Yaklaşık 1 Ton Bozulmuş Et Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da zabıta ve Tarım ekipleri, Şanlıurfa Ticaret Merkezi'ndeki depolarda tüketime uygun olmayan yaklaşık 1 ton et ele geçirip imha etti.

Denetimleri Zabıta ve Tarım Ekipleri Gerçekleştirdi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Ticaret Merkezi Perakendeciler Sitesi'nde bulunan et depolarında denetim yaptı.

Denetimlerde, tüketime sunulmak üzere hazırlanan sağlıksız ve bozulmuş yaklaşık 1 ton et tespit edildi.

Ele geçirilen etler, zabıta ve gıda kontrol ekipleri tarafından çöp merkezine götürülerek imha edildi.

Etlerin bulunduğu depolar ekipler tarafından mühürlenerek faaliyetten men edildi. İşletme sahipleri hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

