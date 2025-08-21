DOLAR
Şanlıurfa'da Yaklaşık 2 Ton Kurtlanmış Pirinç ve Tarihi Geçmiş Gıdalar Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da zabıta denetiminde yaklaşık 2 ton kurtlanmış pirinç ile son kullanma tarihi geçmiş peynir, tavuk, süt ve et bulyon ele geçirildi; ürünlere el konuldu.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:37
Zabıta Denetimleri Halk Sağlığını Korumaya Yönelik Sürüyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kent genelindeki zincir marketlerde yapılan denetimlerde yaklaşık 2 ton kurtlanmış pirinç ile son kullanma tarihi geçmiş peynir, tavuk, süt ve et bulyon gibi ürünler tespit edildi.

Ekipler, söz konusu ürünlere imha edilmek üzere el koydu ve halk sağlığını tehlikeye atan işletmeler hakkında yasal işlem başlattı.

Şanlıurfa'da yaklaşık 2 ton kurtlanmış pirinç ile son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri ele geçirildi.

