Şanlıurfa'da Yaralı Kartal Tedavi Ediliyor

Şanlıurfa'da Yaralı Kartal Tedavi Altına Alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kırsal bir bölgede yaralı halde bulunan kartal, tedavi altına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri, devriye gezdikleri sırada bu yaralı kartalı fark etti.

Yaralı kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Hemen sonrasında Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen kartal, tedavi sürecinin ardından doğaya bırakılacak.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaralı bulunan kartal, tedavi altına alındı.