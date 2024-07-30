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Şanlıurfa'da Yasaklı Alanlara Girenlere Cezalar Yağıyor

Şanlıurfa'da tehlikeli sulak alanlara giren 34 kişiye toplam 70 bin lira para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 09:27
Şanlıurfa'da Yasaklı Alanlara Girenlere Cezalar Yağıyor

34 Kişiye Ceza Kesildi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla yasaklanmış olan baraj, göl ve kanallara giren 34 kişiye toplam 69 bin 768 lira para cezası uygulandığını açıkladı.

Denetimler Devam Ediyor

Vali Şıldak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu denetimlerin emniyet ve jandarma ekipleri tarafından titizlikle yürütüldüğünü vurguladı. Ayrıca, bu konudaki denetimlerin artarak süreceğini belirtti.

Vatandaşlara Uyarı

Vali Şıldak, yasaklı sulak alanlara giriş yasağına uymaları konusunda toplumu uyararak, "Karara uymayarak su kanalı, baraj, gölet gibi tehlikeli alanlara giren 34 kişiye ceza uygulandı. Yasaklama kararına uyalım, çocuklarımızın buralarda suya girmesini izin vermeyelim." şeklinde konuştu.

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