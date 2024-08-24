Şanlıurfa'da Yaz Sıcakları Hayatı Zorluyor

Şanlıurfa'da Sıcak Hava Dalgası

Şanlıurfa, Türkiye'nin en sıcak şehirleri arasında yer alırken, termometreler burada 42 dereceye kadar yükseldi. Bu sıcak hava dalgası, şehrin günlük yaşamında önemli olumsuz etkilere neden oluyor.

Gölgelik Alanlara Kaçış

Kentin sakinleri, aşırı sıcaklardan korunmak için parklardaki ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgelik alanlara akın etmeye başladı. Sıcak hava, vatandaşların açık alanlarda daha az zaman geçirmesine sebep oluyor.

Yaşadığı zorluğu dile getiren bir vatandaş olan Murat Kaçar, "Hava gerçekten çok sıcak, gölgelik alanlara sığınarak serinlemeye çalışıyorum." diyerek mevcut durumdan duyduğu rahatsızlığı ifade etti.

Şanlıurfa'da sıcak hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kent sakinleri, parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgeliklerde sıcaktan korunmaya çalıştı.

Şanlıurfa'da sıcak hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kent sakinleri, parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgeliklerde sıcaktan korunmaya çalıştı.

Şanlıurfa'da sıcak hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kent sakinleri, parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgeliklerde sıcaktan korunmaya çalıştı.

Şanlıurfa'da sıcak hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kent sakinleri, parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgeliklerde sıcaktan korunmaya çalıştı.

Şanlıurfa'da sıcak hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kent sakinleri, parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgeliklerde sıcaktan korunmaya çalıştı.

Şanlıurfa'da sıcak hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kent sakinleri, parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgeliklerde sıcaktan korunmaya çalıştı.