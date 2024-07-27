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Şanlıurfa'da Yıkım Sırasında Komşu Bina Zarar Gördü

Şanlıurfa'da ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında komşu binada hasar meydana geldi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 12:03
Şanlıurfa'da Yıkım Sırasında Komşu Bina Zarar Gördü

Şanlıurfa'da Yıkım Sırasında Yaşanan Olay

Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ağır hasarlı bir bina, yıkım çalışmaları sırasında komşu binaya zarar verdi. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrasında kent genelinde yıkım çalışmalarına hız verildi.

Bamyasuyu Mahallesi'nde Yıkım İşlemleri

Merkez Haliliye ilçesindeki Bamyasuyu Mahallesi'nde bulunan 5 katlı ağır hasarlı bina, iş makineleriyle yıkılırken çökmüş ve bitişikteki apartmana çarpan beton bloklar nedeniyle hasar meydana gelmiştir. Yıkım sırasında boşaltılmış olan ve iş yerleri barındıran binanın duvarlarında ciddi hasar oluşmuştur.

Olay Sonrası Alınan Önlemler

Olay yerine intikal eden ekipler, bölgedeki elektrik ve doğalgaz hatlarını keserek güvenliği sağladılar. Hasar gören binada incelemeler başlatıldı.

Esnafın Görüşleri

Olayın tanığı olan esnaf Adil İpeksever, yıkım çalışmalarının 2 gün önce başladığını belirterek, "Binanın büyük bir kısmı yıkılmıştı, bugünde kalan kısmı için çalışma başlatılmıştı. Bir anda bir gürültü duydum, binanın kalan kısmı karşı binanın hem girişine hem dükkanlarına zarar verdi. Büyük bir gürültüyle toz ve duman oluştu. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Sadece iş yerleri zarar gördü," dedi.

Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören 5 katlı binanın yıkımı sırasında...

Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören 5 katlı binanın yıkımı sırasında başka bir bina zarar gördü. Merkez Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 katlı bina, iş makineleriyle yıkılırken çöktü. Çökme sırasında bitişikteki apartmanın yan tarafına çarpan beton bloklar binaya zarar verdi.

Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören 5 katlı binanın yıkımı sırasında...

Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören 5 katlı binanın yıkımı sırasında başka bir bina zarar gördü. Merkez Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 katlı bina, iş makineleriyle yıkılırken çöktü. Çökme sırasında bitişikteki apartmanın yan tarafına çarpan beton bloklar binaya zarar verdi.

Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören 5 katlı binanın yıkımı sırasında...

Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören 5 katlı binanın yıkımı sırasında başka bir bina zarar gördü. Merkez Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 katlı bina, iş makineleriyle yıkılırken çöktü. Çökme sırasında bitişikteki apartmanın yan tarafına çarpan beton bloklar binaya zarar verdi.

Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören 5 katlı binanın yıkımı sırasında...

Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören 5 katlı binanın yıkımı sırasında başka bir bina zarar gördü. Merkez Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 katlı bina, iş makineleriyle yıkılırken çöktü. Çökme sırasında bitişikteki apartmanın yan tarafına çarpan beton bloklar binaya zarar verdi.

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