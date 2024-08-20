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Şanlıurfa'da Yol Verme Kavgası: 3 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol verme yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 22:01
Şanlıurfa'da Yol Verme Kavgası: 3 Yaralı

Yol Verme Kavgası Siverek'i Sarstı

Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan Şanlıurfa iline bağlı Siverek ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan bir kavga sonucu 3 kişi yaralandı.

Kavga Şirinkuyu Mahallesi'nde Başladı

Olay, Şirinkuyu Mahallesi'nde sürücüler arasında yol verme nedeniyle yaşanan bir tartışma ile başladı. Bir süre sonra sürücülerin akrabalarının da olaya dahil olmasıyla kargaşa büyüyerek kavgaya dönüştü.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kavga sırasında taş ve sopaların kullanılması sonucunda F.B, V.Ö. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak polis, mahallede ve hastanede güvenlik önlemleri aldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

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