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Şanlıurfa'da yorgun mermi isabet eden 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Asya Mahallesi'nde otomobilde...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 14:31
Şanlıurfa'da yorgun mermi isabet eden 4 yaşındaki çocuk yaralandı Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Asya Mahallesi'nde otomobilde babasını bekleyen ismi açıklanmayan 4 yaşındaki çocuk, yorgun mermi isabet etmesi sonucu başından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

- Şanlıurfa Valisinden duyarlılık paylaşımı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olaya tepki göstererek, "Eyyübiye ilçesi Asya Mahallesi'nde 4 yaşında bir çocuğumuz başından mermiyle vurularak yaralandı. Hasta olan çocuğuna ilaç almak için nöbetçi eczaneye giden babası aracına döndüğünde çocuğunun aracın tavanından giren bir mermiyle başından yaralandığını gördü. Havaya silah atmak gibi sorumsuz bir davranışla insanların hayatını tehlikeye sokan, yaralanma, can ve mal kayıplarına sebep olan kişilere hep birlikte 'dur' diyelim. Toplum hayatının kurallarına uymayanları lütfen 112'ye bildirelim." ifadelerini kullandı.

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