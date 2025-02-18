Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası Araç Kamerasında

Şanlıurfa'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza, başka bir aracın kamerasında kaydedildi. Olayda 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 14:30
Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası Araç Kamerasında

Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası Araç Kamerasında

Şanlıurfa’da 4 otomobilin karıştığı trafik kazası, bir aracın kamerasıyla anbean kaydedildi. Kaza, Şanlıurfa-Akçakale çevre yolunda meydana geldi.

Kaza Anı ve Olayın Detayları

Olay, sol şeritte bekleyen bir otomobile arkadan gelen bir aracın çarpmasıyla başladı. Bu çarpmanın ardından, aynı istikamette seyreden 2 araç daha kazaya karıştı. Olay sonrası, ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Yaralılar ve Müdahale

Kaza anında araçta sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin efektif müdahalesiyle kurtarıldı. Kazada yaralanan toplamda 5 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza Anının Görüntüleri

Kaza anı, başka bir aracın içindeki kameralar tarafından kaydedildi. Görüntüler, sol şeritte bekleme yapan otomobile çarpan aracın, ardından iki aracın daha kazaya karıştığını gösteriyor.

Şanlıurfa'da 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında, 5 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve...

Şanlıurfa'da 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında, 5 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında, 5 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve...

Şanlıurfa'da 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında, 5 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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