Şanlıurfa'da Zorla Alıkonulan Kişiyi Darbeden 2 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'da Kadına Şiddet Olayı: İki Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, zorla alıkoyma ve darp şüphesiyle gözaltına alınan 8 kişi arasından 2'sinin tutuklandığı bildirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede gerçekleşen bu olayla ilgili hızlı bir çalışma başlattı.

Operasyon ve Ele Geçirilen Malzemeler

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda tespit edilen 8 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan arama sırasında, bir tabanca, 3 tüfek, 21 mermi, 5 telefon ve 5 sim kart bulundu.

Tutuklanan Zanlılar ve Serbest Bırakılanlar

Gözaltına alınan şahıslar, tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından, 2 zanlı tutuklanırken, diğer 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.