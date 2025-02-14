DOLAR
36,21 -0,34%
EURO
37,91 -0,06%
ALTIN
3.413,04 -0,44%
BITCOIN
3.501.744,01 -0,61%

Şanlıurfa'da Zorla Alıkonulan Kişiyi Darbeden 2 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, zorla alıkoyma ve darp iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 16:03
Şanlıurfa'da Zorla Alıkonulan Kişiyi Darbeden 2 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'da Kadına Şiddet Olayı: İki Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, zorla alıkoyma ve darp şüphesiyle gözaltına alınan 8 kişi arasından 2'sinin tutuklandığı bildirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede gerçekleşen bu olayla ilgili hızlı bir çalışma başlattı.

Operasyon ve Ele Geçirilen Malzemeler

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda tespit edilen 8 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan arama sırasında, bir tabanca, 3 tüfek, 21 mermi, 5 telefon ve 5 sim kart bulundu.

Tutuklanan Zanlılar ve Serbest Bırakılanlar

Gözaltına alınan şahıslar, tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından, 2 zanlı tutuklanırken, diğer 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Isparta'da İş Yerinden Para Çalan Şüpheli Tutuklandı
2
Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi İspanya'ya Ziyaret Gerçekleştiriyor
3
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, NATO'ya Dikkat Çekti: 'Zayıflatmak Hiçbirimizin Çıkarına Değil'
4
Esenler Belediyesi Gazze'de İftar Sofrası Kuracak
5
Sağlık Bakanlığı'ndan Randevu İddialarına Yanıt: 186 Milyondan Fazla Randevu Oluşturuldu
6
İstanbul'da Büyük Organize Suç Operasyonu: 128 Gözaltı
7
Rusya, Donetsk'te 6 Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek