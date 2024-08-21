Şanlıurfa'daki Sulama Kanalında Kaybolan Çocuklardan Biri Bulundu

Şanlıurfa'da Trajik Olay
Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki sulama kanalında kaybolan iki kardeşten birinin cesedine ulaşıldı. Büyüktürbe Mahallesi'nde, 12 yaşındaki Yusuf ile 16 yaşındaki ağabeyi İsa Hamadi sulama kanalına girdikten sonra akıntıya kapılmıştı.
Arama Kurtarma Çalışmaları
Olayın ardından dalgıç polisler ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, hemen arama çalışmalarına başladı. Ekipler, olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzakta İsa Hamadi'ye ait cesedi buldu.
Ceset morga kaldırılırken, Yusuf'un bulunması için süren arama kurtarma çalışmaları, havanın kararmasından dolayı geçici olarak durduruldu.
Arama kurtarma çalışmalarına AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri de destek vermişti.