Şanlıurfa Eyyübiye'de Kayıp Ahmet Demir'in Cesedi Sulama Kanalında Bulundu

Eyyübiye'de kayıp 26 yaşındaki Ahmet Demir'in cansız bedeni, Bakırtaş Mahallesi'ndeki sulama kanalında bulundu. Jandarma, AFAD ve dalgıç ekipleri olay yerinde çalıştı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 13:50
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, dünden bu yana haber alınamayan 26 yaşındaki Ahmet Demir'in cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

Olayın Detayları

Karaali Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Demir, dün ava gitmek üzere evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Yakınlarının yaptığı kayıp başvurusu üzerine bölgeye intikal eden güvenlik ve arama ekipleri çalışma başlattı.

Arama ve Kurtarma Çalışmaları

Jandarma ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü arama sırasında, Demir'e ait eşyalar Bakırtaş Mahallesi'nden geçen sulama kanalının kenarında bulundu. Ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü ile dalgıç polis ekiplerinin ortak çalışması sonucu Demir'in cansız bedeni kanaldan çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan işlemlerin ardından Demir'in cenazesi, adli inceleme için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

