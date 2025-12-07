Şanlıurfa Eyyübiye'de Trafik Kazası: Motosiklette 2 Kişi Öldü

Şanlıurfa Eyyübiye Mutluca yakınlarında otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosikletteki Mehmet ve Memduh İkiyıldız hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü N.Ç. gözaltında.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 14:11
Şanlıurfa Eyyübiye'de Trafik Kazası: Motosiklette 2 Kişi Öldü

Şanlıurfa Eyyübiye'de Trafik Kazası: Motosiklette 2 Kişi Öldü

Kaza Detayları

Kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Mutluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, N.Ç. idaresindeki 34 RG 9473 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet İkiyıldız yönetimindeki 63 AUZ 685 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile beraberindeki Memduh İkiyıldız, ambulansla kaldırıldıkları Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ölen iki gencin cenazeleri, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Otomobil sürücüsü N.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MEHMET VE MEMDUH İKİYILDIZ

MEHMET VE MEMDUH İKİYILDIZ

ŞANLIURFA'NIN EYYÜBİYE İLÇESİNDE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ HAYATINI...

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İnhisar’da Sağlık Seferberliği: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden '7’den 70’e Sürdürülebilir Sağlık' Bilim Kafe
2
Diyarbakır'da 11 Ayda 3 bin 392 Kaza: 34 Ölü, 5 bin 635 Yaralı
3
Şanlıurfa Eyyübiye'de Trafik Kazası: Motosiklette 2 Kişi Öldü
4
Konya'da Şeb-i Arus Başladı: 752. Vuslat Yıldönümü Törenleri
5
Üsküdar'da Binlerce Denizanası Kıyıya Vurdu — Kuleli Sahili Alarmda
6
Muş'ta Ambulans Devrildi: 3 Yaralı
7
Erdoğan'dan birlik çağrısı: Beraberce yol alma mesajı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi