Şanlıurfa Eyyübiye'de Trafik Kazası: Motosiklette 2 Kişi Öldü

Kaza Detayları

Kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Mutluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, N.Ç. idaresindeki 34 RG 9473 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet İkiyıldız yönetimindeki 63 AUZ 685 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile beraberindeki Memduh İkiyıldız, ambulansla kaldırıldıkları Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ölen iki gencin cenazeleri, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Otomobil sürücüsü N.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MEHMET VE MEMDUH İKİYILDIZ