Şanlıurfa Haliliye'de Plastik Malzeme Satılan İş Yerinde Yangın

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İmam Bakır Mahallesi'nde plastik malzeme satışı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı.

Olay ve müdahale

İş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın iş yerinde hasara neden oldu.

