Şanlıurfa Haliliye'de Plastik Malzeme Satılan İş Yerinde Yangın

Şanlıurfa Haliliye İmam Bakır Mahallesi'nde plastik malzeme satan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; iş yerinde hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 09:25
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İmam Bakır Mahallesi'nde plastik malzeme satışı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı.

Olay ve müdahale

İş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın iş yerinde hasara neden oldu.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde plastik malzeme satışı yapan iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

