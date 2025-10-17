Şanlıurfa Haliliye'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 3 Gözaltı

Şanlıurfa Haliliye'de düzenlenen operasyonda 6 kg sentetik uyuşturucu, silah ve kenevir materyalleri ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 17:39
Vali Hasan Şıldak, sosyal medyadan çalışmaların sürdüğünü duyurdu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Vali Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İl Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ele geçirilenler arasında 6 kilogram sentetik uyuşturucu, 23 kök Hint keneviri, 60 gram kenevir tohumu, 14 hap, 3 tabanca, 2 av tüfeği ve 24 fişek bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, soruşturmanın ve emniyet çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 6 kilogram sentetik uyuşturucu, 23 kök Hint keneviri, 60 gram kenevir tohumu, 14 hap, 3 tabanca, 2 av tüfeği ve 24 fişek ele geçirildi.

