Şanlıurfa Harran'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 3 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı; ele geçirilenler arasında 1 kilo 508 gram esrar, silah ve mühimmat bulundu.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 11:40
Şanlıurfa Harran'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 3 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde eş zamanlı operasyon: 3 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Harran'da belirlenen üç adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda ele geçirilenler

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 508 gram esrar, 2 kök Hint keneviri, 2 tabanca, 2 tüfek, 2 şarjör ve 1075 fişek ele geçirildi.

Gözaltılar ve işlem

3 şüpheli gözaltına alınarak, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına...

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 508 gram esrar, 2 kök Hint keneviri, 2 tabanca, 2 tüfek, 2 şarjör ve 1075 fişek ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir'de 3 Katlı Çinko Kaplama Atölyesinde Yangın Söndürüldü
2
Balıkesir'de kaybolan tekneden İsmail Hezer'in cansız bedeni bulundu
3
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
4
Almanya'da Aşırı Sağcı Silahlı Grup Şüphesiyle 8 Kişiye Operasyon
5
İzmir Balçova Saldırısı: Yaralanan Güleç, Polisi Uyardığı İçin Vuruldu
6
Tekirdağ Çorlu'da 3 Araçlı Kaza: 6 Yaralı
7
42 Türkiye: Ücretsiz ve Eğitmensiz Modelle Yazılım Eğitiminde Ezber Bozan Yaklaşım

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa