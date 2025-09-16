Şanlıurfa Harran'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 3 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde eş zamanlı operasyon: 3 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Harran'da belirlenen üç adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda ele geçirilenler

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 508 gram esrar, 2 kök Hint keneviri, 2 tabanca, 2 tüfek, 2 şarjör ve 1075 fişek ele geçirildi.

Gözaltılar ve işlem

3 şüpheli gözaltına alınarak, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

