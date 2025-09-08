Şanlıurfa Hilvan'da İşçi Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 15 Yaralı

Şanlıurfa Hilvan'da işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı

Güncelleme: Yaralı sayısı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Kaza, kırsal Ovacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Demir (26) idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 43 ABS 091 plakalı minibüs, Hüseyin Kiraz (49) yönetimindeki 27 AK 013 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 11'i kadın olmak üzere 15 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

