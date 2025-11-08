Şanlıurfa Hilvan’da Ölümlü Kaza: Sürücünün Ehliyetsiz Olduğu Belirlendi

Şanlıurfa Hilvan’da ölümlü kaza: Ehliyetsiz sürücü hayatını kaybetti

Kaza detayları

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı Gölcük Mahallesinde meydana gelen kazada, 15 yaşındaki Ahmet Akpolat yönetimindeki 63 KE 282 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü Ahmet Akpolat (15) ile birlikte Muhammet A. (15) ve Ali A. (13) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanedeki müdahalelere rağmen Ahmet Akpolat hayatını kaybetti.

Soruşturma ve önemli tespit

Kazayla ilgili ilk incelemelerde, hayatını kaybeden sürücünün ehliyetsiz olduğunun ortaya çıktığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma yetkililerce devam ediyor.

