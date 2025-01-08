Şanlıurfa Jandarma Komutanı Tuğgeneral Avkıran, Yılın Kareleri Oylamasında

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu özel etkinlik, basın fotoğrafçılarının en iyi çalışmalarını sergilediği önemli bir organizasyon olarak öne çıkıyor.

Oylamate katılan Tuğgeneral Avkıran, etkinlikteki fotoğrafların, toplumun hafızasına kazınan anları yansıttığını belirtti. İfadelerine göre, bu tür aktiviteler, sanatın ve sanatçıların toplum üzerindeki etkisini artırarak, kamuoyunu bilgilendirmekte önemli bir rol oynuyor.

Şanlıurfa’nın değerli anlarının ve kültürel zenginliklerinin görsel olarak sunulduğu bu yarışmanın, fotoğraf sanatına olan ilgiyi artırması bekleniyor.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.