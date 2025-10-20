Şanlıurfa Karaköprü'de Bıçaklı Kavga: 9 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa Karaköprü'de Doğukent Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı; polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 16:19
Şanlıurfa Karaköprü'de Bıçaklı Kavga: 9 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa Karaköprü'de Bıçaklı Kavga: 9 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde, Doğukent Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Olayda 9 kişi yaralandı. Bıçakla yaralananlar olarak bildirilenler S.L.İ. ve B.D. oldu; darp sonucu yaralanan diğer kişiler ise Ö.A., Ö.Ş., K.Z., M.İ.Ö., S.F.İ., O.A. ve S.Ş. olarak kaydedildi.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, bölgede güvenlik önlemleri alarak kavgaya karışanların tespiti için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı. Polis ekipleri...

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı. Polis ekipleri...

İLGİLİ HABERLER

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa Karaköprü'de Bıçaklı Kavga: 9 Kişi Yaralandı
2
Konya'da Cebinden Çıkan 'Kraliyet Pitonu' Karatay Hayvanat Bahçesi'nde Koruma Altına Alındı
3
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
4
Hamaney'den Trump'a Sert Tepki: 'İran nükleer sanayisini bombalamakla övünüyor'
5
Samsun Salıpazarı'nda Kaza: Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı, 3 Yaralı
6
Hatay Payas'ta Sağanak: Cumhuriyet ve Karbeyaz Mahallelerinde Hasar Tespiti
7
Osmancık'ta Kızılırmak'a Şişme Kauçuk Savak Temeli Atıldı

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor

GSS Prim Borcunda Büyük Düzenleme: 100 Milyar TL Erteleniyor, 2015 Öncesi Borçlar Silinecek

Emekli Maaş Zammı: 16.881 TL'den 19.065 TL'ye Hesaplandı — SSK, Bağ-Kur, EYT

Ocak 2026 Memur Maaş Zammı: İlk Rakamlar ve Senaryolar

Asgari Ücret 2026: 21 Ekim'de İlk Rakamlar ve Zam Senaryoları

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar