Şanlıurfa Karaköprü'de Bıçaklı Kavga: 9 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde, Doğukent Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Olayda 9 kişi yaralandı. Bıçakla yaralananlar olarak bildirilenler S.L.İ. ve B.D. oldu; darp sonucu yaralanan diğer kişiler ise Ö.A., Ö.Ş., K.Z., M.İ.Ö., S.F.İ., O.A. ve S.Ş. olarak kaydedildi.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, bölgede güvenlik önlemleri alarak kavgaya karışanların tespiti için çalışma başlattı.

