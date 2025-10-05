Şanlıurfa Karaköprü'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
Kazanın Ayrıntıları
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, C.Ç. idaresindeki 06 BUG 275 plakalı otomobilin, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun Balıkayağı Bulvarı alt geçidinden karşı şeride geçerek Mustafa Demir'in kullandığı 63 AKP 628 plakalı hafif ticari araç ile Z. T. yönetimindeki 63 ADF 031 plakalı otomobile çarpması sonucu gerçekleşti.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Sürücülerden Mustafa Demir, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.