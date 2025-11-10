Şanlıurfa Karaköprü'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Şanlıurfa Karaköprü'de GAP Bulvarı'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 21:35
Şanlıurfa Karaköprü'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Şanlıurfa Karaköprü'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Olayın Ayrıntıları

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde, GAP Bulvarı'nda meydana gelen kazada 3 araç karıştı. Emir K. idaresindeki otomobil önce refüjdeki bariyerlere ve direğe çarptı, ardından karşı şeride geçerek iki otomobile çarparak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı; yaralılardan Emin Güneş (17) ve Mustafa Aktaş (19) hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının tedavisi sürüyor.

Müdahale ve Soruşturma

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

