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Şanlıurfa Merkezli PKK-KCK/PYD-YPG Operasyonunda 7 Gözaltı

Şanlıurfa merkezli PKK-KCK/PYD-YPG operasyonunda 6 ilde 7 zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 10:43
Şanlıurfa Merkezli PKK-KCK/PYD-YPG Operasyonunda 7 Gözaltı

Şanlıurfa merkezli olarak düzenlenen terör operasyonunda PKK-KCK/PYD-YPG mensubu 7 zanlı gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerçekleştirilen bu operasyon, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü.

Operasyona, Şanlıurfa MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat şube müdürlüğü ekipleri katıldı. Şanlıurfa'nın yanı sıra Mardin, Gaziantep, Batman, Adana ve Hatay illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen baskınlar sonucunda 7 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Ayrıca, bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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