Şanlıurfa Siverek'te Cami Bahçesinde Yeni Doğan Bebek Cesedi Bulundu

Fırat Mahallesi'ndeki Fırat Camisi'nde inceleme başlatıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Fırat Mahallesindeki Fırat Camisinin bahçesinde gömülü halde yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi bulundu.

Olay, cami bahçesinde fidan dikmek için kazı yapan çocuklar tarafından toprağa gömülü bir cenaze tespit edilmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ön incelemede, bulunan cenazenin yeni doğduğu belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından bebeğin cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek bebeği gömen kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir caminin bahçesine gömülmüş yeni doğan erkek bebek cesedi bulundu. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.