Şanlıurfa Siverek'te Gazze İçin Kermes Düzenlendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen kermesin geliri Gazze'ye bağışlanacak.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 13:25
Okul Topluluğundan Dayanışma Çağrısı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Gazze'ye yardım amacıyla anlamlı bir kermes düzenlendi. Etkinlik, Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri, öğrencileri ve velilerinin katkılarıyla okul bahçesinde gerçekleştirildi.

Okula Türk ve Filistin bayrakları asılırken, veliler ve öğrenciler kermese yoğun ilgi gösterdi. Kermesin tamamının geliri Gazze'ye gönderilmek üzere toplanacak.

Okul Müdürü Abdullah Konak, açılışta yaptığı konuşmada, "Tüm gelirin Gazze'ye bağışlanacağını" belirtti. Konak, etkinliği düzenleme amaçlarını açıkladı: "Umarım kermesten elde edeceğimiz gelir oradaki insanlara fayda sağlar, acılarını biraz da olsa hafifletmiş olur."

Okulun 11. sınıf öğrencilerinden İlknur Serkendiz ise duygularını şöyle ifade etti: "Filistin'e yardımların gitmesini istiyoruz. Maddi ve manevi hislerimizi oraya göndermeye çalışıyoruz."

Kermesin açılışına, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Siverek Kaymakamı Salih Sak ve ilçe protokolü katıldı. Etkinlik, bölge halkının ve okul topluluğunun dayanışma ruhunu ortaya koydu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri, öğrencileri ve velilerinin desteğiyle okul bahçesinde geliri Gazze'ye gönderilmek üzere kermes açıldı. Okula Türk ve Filistin bayrakları asılırken, veliler ve öğrenciler kermese ilgi gösterdi.

