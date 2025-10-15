Şanlıurfa Siverek'te Gazze'ye Yardım Kermesi Düzenlendi

Siverek'te Gazipaşa İlkokulu öğretmen, öğrenci ve velileri tarafından geliri Gazze'ye gönderilecek kermes düzenlendi.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 13:33
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Gazze'ye yardım amacıyla Gazipaşa İlkokulu öğretmenleri, öğrencileri ve velilerinin desteğiyle okul bahçesinde kermes açıldı. Kermesin geliri Gazze'ye gönderilmek üzere toplanacak.

Okula Türk ve Filistin bayrakları asılırken, veliler etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Siverek Kaymakamı'nın Mesajı

Siverek Kaymakamı Salih Sak, kermesin açılışında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Allah sabırlarını artırsın. Bizleri de oraların imarına memur eylesin, Kermesiniz bereketli olsun." dedi.

Okul Müdürünün Açıklaması

Okul Müdürü Fikret Aslanparçası ise Gazze'nin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, şunları söyledi: "Malumunuz, 2 yıldan fazladır bir soykırım yaşanıyor. Ateşkesle sonuçlandı ama çok büyük bir acı da geride kaldı, büyük bir yıkım yaşandı. Velilerimizin, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin desteğiyle bugün kermes düzenledik. Biz Gazze'nin acısına da sevincine de ortak olacağız."

Katılımcılar

Kermese Siverek Belediye Başkan Vekili Cumali Bayram, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Gazze'ye yardım amacıyla kermes düzenlendi. Gazipaşa İlkokulu öğretmenleri, öğrencileri ve velilerinin desteğiyle okul bahçesinde geliri Gazze'ye gönderilmek üzere kermes açıldı. Okula Türk ve Filistin bayrakları asıldı.

