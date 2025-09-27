Şanlıurfa Siverek'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Kaza Dicle Mahallesi'nde gerçekleşti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil ile bir kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mehmet Sabri Tata idaresindeki 44 ADY 699 plakalı kamyonet, Dicle Mahallesi'nde, Cuma Küçükkılıç yönetimindeki 21 DT 682 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile kamyonetteki yolcular Gülbahar ve İbrahim Efe Tata yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.