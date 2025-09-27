Şanlıurfa Siverek'te Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

Siverek'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı; yaralılar Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 20:22
Şanlıurfa Siverek'te Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

Şanlıurfa Siverek'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Kaza Dicle Mahallesi'nde gerçekleşti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil ile bir kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mehmet Sabri Tata idaresindeki 44 ADY 699 plakalı kamyonet, Dicle Mahallesi'nde, Cuma Küçükkılıç yönetimindeki 21 DT 682 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile kamyonetteki yolcular Gülbahar ve İbrahim Efe Tata yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pakistan Bakanı: İsrail İHA'sı Yemen'de 24 Pakistanlıyı Taşıyan LPG Tankerine Saldırdı
2
Adana Kozan'da Panelvan Yangını: Bir Araç Kullanılamaz Hale Geldi
3
Tokat Erbaa'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 çocuk yaralandı
4
İYİ Parti'den Mersin Mitingi: Dervişoğlu — 'Üretimle Büyüyen, Adaletle Yönetilen Türkiye'
5
Zelenskiy: İHA ve füze üretimini artıracağız — Patriot desteği, Trump görüşmesi ve Macaristan iddiası
6
Hizbullah Lideri Kasım: 'Meydanı Terk Etmeyeceğiz, Silahı Bırakmayacağız'
7
Kocaeli'de Hünnap Boğaza Kaçtı: Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı