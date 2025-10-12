Şanlıurfa Siverek'te Zincirleme Kaza: 10 Kişi Yaralandı
Siverek-Diyarbakır kara yolunda üç otomobil çarpıştı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi yaralandı.
Kaza, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 15. kilometresinde gerçekleşti. Kazaya karışan araçların plakaları 63 AFV 259, 34 CFC 728 ve 06 EM 497 olarak kaydedildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
