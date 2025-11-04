Şanlıurfa Suruç'ta Kargo Aracı 2 Yaşındaki Çocuğa Çarptı — Kaza Anı Kamerada

Şanlıurfa Suruç'ta kargo aracının çarptığı 2 yaşındaki Leyla Şaylı hayatını kaybetti; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, sürücü gözaltında.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 00:12
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 00:12
Olayın Detayları

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Yıldız Sokak’ta meydana gelen kazada, teslimat yapan kargo şirketine ait araç hareket ettiği sırada sürücünün fark edemediği 2 yaşındaki Leyla Şaylı'yı altına aldı.

Durumu geç fark eden sürücü, çocuğu hemen Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Leyla kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekipleri inceleme başlattı ve sürücü gözaltına alındı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Acı haber, aileyi ve mahalleyi yasa boğdu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

