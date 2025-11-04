Şanlıurfa Suruç'ta Kargo Aracı 2 Yaşındaki Çocuğa Çarptı — Kaza Anı Kamerada

Olayın Detayları

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Yıldız Sokak’ta meydana gelen kazada, teslimat yapan kargo şirketine ait araç hareket ettiği sırada sürücünün fark edemediği 2 yaşındaki Leyla Şaylı'yı altına aldı.

Durumu geç fark eden sürücü, çocuğu hemen Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Leyla kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekipleri inceleme başlattı ve sürücü gözaltına alındı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Acı haber, aileyi ve mahalleyi yasa boğdu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ŞANLIURFA'DA KARGO ARACININ ÇARPTIĞI 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ... FECİ KAZA KAMERADA