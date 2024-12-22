DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,28 0%
BITCOIN
3.394.727,19 0,94%

Şanlıurfa Valisi'nden Anaokulundaki Kurşun Olayı Açıklaması

Vali Şıldak, Eyyübiye'deki anaokuluna isabet eden kurşunla ilgili güvenlik çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 10:43
Şanlıurfa Valisi'nden Anaokulundaki Kurşun Olayı Açıklaması

Şanlıurfa Valisi'nden Anaokulundaki Kurşun Olayı Açıklaması

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Eyyübiye ilçesinde bulunan Nene Hatun Anaokulu'nda bir sınıfa mermi isabet etmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Vali Şıldak, olayın ardından başlatılan güvenlik çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

Olayın Detayları ve İncelemeler

Cuma günü meydana gelen olayda, Selçuklu Mahallesi'ndeki anaokulunda ders esnasında camın kırıldığı ve incelemeler sonucunda camda bir kurşun deliği tespit edildiği bildirildi. İçeri giren merminin sınıfın duvarına isabet ettiği yönündeki bilgiler de doğrulandı.

Vali Şıldak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Emniyet ekiplerimiz tarafından olay yerinde yapılan incelemede, sınıfta öğrenciler ve öğretmenin bulunduğu sırada camı kıran kurşunun içeriye girerek karşı duvara isabet ettiği tespit edilmiştir. Polisimiz tarafından, bu sorumsuz davranışıyla çok sayıda yavrumuzun ve öğretmenimizin can güvenliğini ihlal eden kişinin tespitine ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir," ifadelerini kullandı.

Can Güvenliği İhlalleri Suçtur

Şıldak, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu şekilde silah kullanılması kanuna göre suç oluşturmakta ve insanlarımızın hayatını tehdit etmektedir. Kıymetli hemşehrilerim, sevincimizi, coşkumuzu silahla değil, daha medeni usullerle kutlayalım. Hiç kimsenin can ve mal güvenliğini ihlal etmeye hakkımız olmadığını unutmayalım."

Olayda ayrıca, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'da Helikopter Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Suriye'de Esed Rejiminin Gizli İşkence Merkezleri Ortaya Çıkıyor
3
Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesine Çarpan Helikopter Düştü
4
Ticaret Bakanlığı'ndan Kaçakçılık Operasyonu: 493 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
5
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sarıkamış Şehitlerini Andı
6
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Trafik Denetimleri Hakkında Açıklama
7
Gündem Özeti: 22 Aralık 2024'te Önemli Etkinlikler ve Gelişmeler

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı