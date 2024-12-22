Şanlıurfa Valisi'nden Anaokulundaki Kurşun Olayı Açıklaması

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Eyyübiye ilçesinde bulunan Nene Hatun Anaokulu'nda bir sınıfa mermi isabet etmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Vali Şıldak, olayın ardından başlatılan güvenlik çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

Olayın Detayları ve İncelemeler

Cuma günü meydana gelen olayda, Selçuklu Mahallesi'ndeki anaokulunda ders esnasında camın kırıldığı ve incelemeler sonucunda camda bir kurşun deliği tespit edildiği bildirildi. İçeri giren merminin sınıfın duvarına isabet ettiği yönündeki bilgiler de doğrulandı.

Vali Şıldak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Emniyet ekiplerimiz tarafından olay yerinde yapılan incelemede, sınıfta öğrenciler ve öğretmenin bulunduğu sırada camı kıran kurşunun içeriye girerek karşı duvara isabet ettiği tespit edilmiştir. Polisimiz tarafından, bu sorumsuz davranışıyla çok sayıda yavrumuzun ve öğretmenimizin can güvenliğini ihlal eden kişinin tespitine ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir," ifadelerini kullandı.

Can Güvenliği İhlalleri Suçtur

Şıldak, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu şekilde silah kullanılması kanuna göre suç oluşturmakta ve insanlarımızın hayatını tehdit etmektedir. Kıymetli hemşehrilerim, sevincimizi, coşkumuzu silahla değil, daha medeni usullerle kutlayalım. Hiç kimsenin can ve mal güvenliğini ihlal etmeye hakkımız olmadığını unutmayalım."

Olayda ayrıca, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.