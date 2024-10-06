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Şanlıurfa ve Çevresinde Filistin'e Destek Yürüyüşleri Yapıldı

Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta İsrail'in saldırılarına karşı yürüyüş düzenlendi.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 21:05
Şanlıurfa ve Çevresinde Filistin'e Destek Yürüyüşleri Yapıldı

Filistin İçin Ses Yükseldi

Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırıları nedeniyle insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla protesto yürüyüşleri gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'daki Etkinlik

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde düzenlenen "Gazze Direniyor, Şanlıurfa Yürüyor" etkinliği, Ali Şelli Parkı'nda toplandı. Katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları ile dövizleriyle Rabia Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında vatandaşlar tekbir getirerek ve sloganlar atarak İsrail'in saldırılarına karşı tepkilerini dile getirdiler. Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına açıklama yapan İbrahim Coşkun, İsrail'in Filistin'de bir yıl boyunca soykırım yaptığını vurguladı.

Kilis, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ta Protestolar

Kilis'te de Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde Hacı Cümbüş Camisi önünde bir araya gelen kalabalık, Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyerek basın açıklaması yaptı. Bekir Şen, İsrail'in saldırılarını kınadığını belirtti.

Adıyaman'da Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, Mimar Sinan Kültür Parkı'ndan Demokrasi Parkı'na kadar yürüdü. Malatya'daki Kudüs Kardeşlik Platformu, Akçadağ ilçesindeki Kürecik Radar Üssü önünde toplandı ve orada basın açıklaması yapıldı. Ömer Derin, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşı duracaklarını ifade etti.

Son olarak, Kahramanmaraş'ta Esad Coşan Camisi önünden başlayan yürüyüşte katılımcılar, "Filistin'e özgürlük" ve "Kahrolsun İsrail" sloganları attı. Süleyman Eryaman, İsrail'in Gazze'deki soykırımını kınayarak, ekonomik boykot çağrısında bulunup toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğini savundu.

Açıklama sonrasında dualar edildi ve etkinlik sona erdi.

Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi, basın...

Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi, basın açıklaması yapıldı.

Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi, basın...

Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi, basın açıklaması yapıldı.

Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi, basın...

Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi, basın açıklaması yapıldı.

Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi, basın...

Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi, basın açıklaması yapıldı.

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